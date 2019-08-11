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ANTALYA Kumluca'da orman yangını -EK

11 dakika önce

Kumluca'da orman yangını (2)YANGIN KISMEN KONTROL ALTINDAKumluca'nın Karaöz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonrası kısmen kontrol altına alınabildi.

Kumluca'da orman yangını (2)
YANGIN KISMEN KONTROL ALTINDA
Kumluca'nın Karaöz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonrası kısmen kontrol altına alınabildi. 7 helikopter, 15 arazöz, 7 su tankeri, 5 itfaiye ve 100 orman işçisi alevlere müdahale etti.
Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici helikopterle havadan incelemelerde bulunurken, yangın söndürme ekiplerini yönlendirdi. Kaymakam Hakkı Uzun, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Mehmet Demir ile bölgeye gelerek incelemelerde bulunup, çalışmaları denetledi. Yangın bölgesinde 1 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Bölgede çıkabilecek ters bir rüzgarın alevlerin yerleşim yerleri ve tarım alanlarına sıçramasına neden olabileceği ihtimaline karşı ekipler hazır bekletiliyor.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 06:05 Kaynak: DHA
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