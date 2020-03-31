ANTALYA Kumluca'da yetiştirilen ürünler el değmeden üreticiye ulaştırılıyor - Son Dakika

Kumluca'da yetiştirilen ürünler el değmeden üreticiye ulaştırılıyor

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde örtü altında yetiştirilen sebzeler el değmeden, hijyenik koşullarda tüketiciye ulaştırılıyor. Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, "Evlere hapis olduğumuz bu günlerde rafların boş kalmamasını sağlayan gıda üretiminde büyük özveriyle çalışan çiftçilerimizi, onlara destek veren tarım paydaşlarını ellerim patlayıncaya kadar alkışlamak istiyorum. Bu zor dönemde, zor şartlarda hiç durmadan üretmeye devam ediyorlar" dedi.

Türkiye genelinde koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, vatandaşlar evlerinden çıkmamaya özen gösterirken, ülkenin en önemli sebze üretim merkezi Kumluca'da, üreticiler aralıksız çalışmayı sürdürüyor. Örtü altında yetiştirilen sebzeler çiftçiler tarafından seralardan toplandıktan sonra toptancı haline getiriliyor. Burada el değmeden, hijyenik şekilde paketlenen ürünler ihracata ve iç piyasaya sevk ediliyor.

'ELLERİM PATLAYINCAYA KADAR ALKIŞLAMAK İSTİYORUM'

Paketleme tesisini ziyaret eden KUTSO Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, "Sıkıntılı günlerden geçtiğimiz günlerde büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarını ellerim patlayıncaya kadar alkışlamak istiyorum. Bu arada bir grubu daha alkışlamak istiyorum. Gerçekten evlere hapis olduğumuz bu günlerde rafların boş kalmamasını sağlayan gıda üretiminde büyük özveriyle çalışan çiftçilerimizi onlara destek veren tarım paydaşlarını ellerim patlayıncaya kadar alkışlamak istiyorum. Bu zor dönemde, zor şartlarda hiç durmadan üretmeye devam ediyorlar" dedi.

'GÜVENEREK TÜKETMELERİNİ ÖNERİYORUM'

Son dönemdeki virüs salgını nedeniyle hijyen koşullarının biraz daha ön plana çıktığını vurgulayan Murat Hüdavendigar Günay, "Tarım ve Ticaret bakanlıklarının bizlere gönderdiği direktifler doğrultusunda özellikle paketleme tesislerinde üreticiden gelen ürünleri el değmemiş şekilde yarımşar, birer kiloluk paketlerle yine el değmeden tüketiciye ulaşacak şekilde hijyenik bir şekilde paketleyerek yurdun çeşitli yerlerine sevk ediyoruz. Tüketicilerimize; gönül rahatlığıyla vücut direncinin yükseltilmesi, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi açısından çok önemli olan bizim ürettiğimiz sebzelerimizi, C vitamini deposu ürünlerimizi güvenerek tüketmelerini öneriyorum" diye konuştu.