ANTALYA Kumluca HEM'de maske üretimi - Son Dakika

Kumluca HEM'de maske üretimi

KUMLUCA Halk Eğitim Merkezi tarafından Kumluca Devlet Hastanesi'nin talebi üzerine maske üretimine başlandı.

Kumluca Devlet Hastanesi yönetimi koronavirüsle mücadelede ellerinde fazla maske bulundurmak amacıyla Kumluca Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nden maske üretimi yapmaları konusunda talepte bulundu. Hastanenin gönderdiği örnek maske ve kumaş üzerinde yapılan çalışmaların ardından üretime başlanarak, 400 maske hazır hale getirdi. Kumluca Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hakan Yorgancı, bugün 400 adet maske yapabildiklerini ama seri üretime geçince 1000 maske yapabileceklerini söyledi. Hakan Yorgancı, "Ülkemizin geçtiği bu zor dönemde biz de devletimize destek olmak istedik. Kumluca Devlet Hastanesi'nin maskeyle ilgili talebi oldu. Bu sabah usta öğreticilerimiz, öğretmenlerimiz hazır hale geldik. 400 maskeyi bugün içerisinde yapıp onlara teslim edeceğiz. Maskelerin kumaşlarını Kumluca Devlet Hastanesi gönderdi. Örnek ölçülerini de gönderdi. Hepsini teslim edeceğiz. Talep gelirse onlara destek olmaya devam edeceğiz. Arkadaşlarımız her zaman onlara destek vermeye hazır durumda. Başka hastanelerimiz de isterse onlara her zaman yardımcı olmaya hazırız" dedi.