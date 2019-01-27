Son Dakika Haberleri: Antalya Kumluca Hortum Anı Kamerada

Antalya Kumluca Hortum Anı Kamerada

45 dakika önce

Kumluca'da hortum: 5 yaralı (5)HORTUM ANI KAMERADAAntalya'nın Kumluca ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen hortum, güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya Kumluca Hortum Anı Kamerada, System.String[]
Kumluca'da hortum: 5 yaralı (5)

HORTUM ANI KAMERADA

Antalya'nın Kumluca ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen hortum, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler hortumun şiddetini ortaya koyarken, hızla ilerleyen hortumun önüne gelen her şeyi yıkıp, dağıttığı kameralar tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde hortum geldiği sırada araçlarına binerek uzaklaşan bazı vatandaşların, son anda kurtuldukları da yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:16 Kaynak: DHA

Sabah, Antalya, Kumluca, Güncel
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