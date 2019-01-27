Antalya Kumluca Hortum Anı Kamerada
45 dakika önce
Kumluca'da hortum: 5 yaralı (5)HORTUM ANI KAMERADAAntalya'nın Kumluca ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen hortum, güvenlik kameralarına yansıdı.
Kumluca'da hortum: 5 yaralı (5)
HORTUM ANI KAMERADA
Antalya'nın Kumluca ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen hortum, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler hortumun şiddetini ortaya koyarken, hızla ilerleyen hortumun önüne gelen her şeyi yıkıp, dağıttığı kameralar tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde hortum geldiği sırada araçlarına binerek uzaklaşan bazı vatandaşların, son anda kurtuldukları da yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:16 Kaynak: DHA
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