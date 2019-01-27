Antalya Kumluca Hortum Anı Kamerada

Kumluca'da hortum: 5 yaralı (5)HORTUM ANI KAMERADAAntalya'nın Kumluca ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen hortum, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kumluca'da hortum: 5 yaralı (5)



HORTUM ANI KAMERADA



Antalya'nın Kumluca ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen hortum, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler hortumun şiddetini ortaya koyarken, hızla ilerleyen hortumun önüne gelen her şeyi yıkıp, dağıttığı kameralar tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde hortum geldiği sırada araçlarına binerek uzaklaşan bazı vatandaşların, son anda kurtuldukları da yer aldı.

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