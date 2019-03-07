Son Dakika Haberleri: Antalya Kundaklanan Park Halindeki Otomobil Yandı

Antalya Kundaklanan Park Halindeki Otomobil Yandı

51 dakika önce

Kundaklanan park halindeki otomobil yandıAntalya'nın Kemer ilçesinde kundaklanan park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kundaklanan park halindeki otomobil yandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde kundaklanan park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis kimliğini tespit ettiği kundakçıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Kemer'e bağlı Merkez Mahallesi'ndeki Kervansaray Sitesi önünde park halindeki Orhan Özel'e ait 07 K 5960 plakalı otomobilde bu sabaha karşı saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark edenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangın sonra otomobil tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İnceleme sonucunda aracın H.Y. tarafından kundaklandığı belirlendi. Orhan Özel ile aralarında alacak borç anlaşmazlığı olduğu öne sürülen H.Y.'nin sokakta yaşadığı ve herhangi bir ikametinin olmadığı kaydedildi. Polis H.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:53 Kaynak: DHA

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