Antalya kuyumcudan 3,5 milyonluk altın çalan 5'i yabancı uyruklu 8 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya kuyumcudan 3,5 milyonluk altın çalan 5'i yabancı uyruklu 8 kişi yakalandı - Son Dakika

Antalya kuyumcudan 3,5 milyonluk altın çalan 5'i yabancı uyruklu 8 kişi yakalandı

6 saat önce

Kuyumcudan 3,5 milyonluk altın çalan 5'i yabancı uyruklu 8 kişi yakalandıANTALYA'da bir kuyumcudan 3,5 milyon lira değerinde 17 kilo altın çalan, aralarında yabancı uyrukluların da olduğu 3'ü kadın 8 kişi, yurt dışına çıkma hazırlığı yaparken yakalandı.

Kuyumcudan 3,5 milyonluk altın çalan 5'i yabancı uyruklu 8 kişi yakalandı

ANTALYA'da bir kuyumcudan 3,5 milyon lira değerinde 17 kilo altın çalan, aralarında yabancı uyrukluların da olduğu 3'ü kadın 8 kişi, yurt dışına çıkma hazırlığı yaparken yakalandı. Şüphelilerin, hırsızlık öncesi keşif yaptıkları ortaya çıktı.

Kuyumcu soygunu, 28 Aralık gecesi Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana geldi. Manavgat kent merkezindeki İbrahim Sözen Caddesi'nde kuyumcu dükkanı sahibi Ramazan Arıkan, sabah iş yerini açtığında kasadaki altınların olmadığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis, kuyumcu dükkanının altında bulunan boş iş yerine giren soyguncuların, buradan beton tavanı delerek altınların bulunduğu kasaya ulaştığını, kasayı da delip, 3,5 milyon lira değerindeki 17 kilo altını alarak kayıplara karıştığını belirledi.

SOYGUN ÖNCESİ KEŞİF

Soyguna ilişkin çalışma yürüten Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki mobese ve güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Onlarca görüntü üzerinde inceleme yapan ekipler, şüphelilerin 8 kişi olduğunu belirledi. Şüphelilerin hırsızlık sonrası dikkat çekmemek için özel halk otobüsü ile Antalya kent merkezine geldiği belirlendi. Ardından Kemer'e geçen şüphelilerin, buradan farklı yerlere gittikleri tespit edildi. Şüphelilerin, hırsızlık öncesi keşif yaptıkları da tespit edildi.

YURT DIŞINA ÇIKACAKLARDI

Şüphelilerin Moldova uyruklu L.Ö., E.B., R.G., Ukrayna uyruklu R.B. ve S.N. ile Türk vatandaşları Y.K., T.K. ve H.T olduğu belirlendi. Şüphelilerden Moldova uyruklu L.Ö. adlı kadın Kemer'de yakalanırken, diğerleri ise İstanbul'da gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve saklandıkları yerlerde yapılan aramalarda, olay sırasında kullandıkları çeşitli delici, kesici ve kırıcı matkaplar, tornavidalar, demir makası, spiraller ve bilgisayarların yanı sıra, 50 bin dolar, 3 bin 385 Euro ve 2 bin 190 lira ele geçirildi. Çalınan 17 kilo altın ise bulunamadı.

Antalya'ya getirilen şüphelilerin, yurt dışına çıkış hazırlığı yaptıkları kaydedildi. Polisteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin avukatı, bu sırada görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi.

Antalya kuyumcudan 3,5 milyonluk altın çalan 5'i yabancı uyruklu 8 kişi yakalandı

Antalya, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hakkari'de ayağında 'iran 2018' yazılı halka bulunan güvercin yakalandı
25 öğrencisini istismar etmekle suçlanan öğretmen için Cumhuriyet tarihinin en ağır cezası isteniyor Evlilik programına da katılan hırsızlık şüphelisi yakalandı ÇEKİCİNİN KALDIRDIĞI ARAÇTAN DÜŞEN KADIN... OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Son Dakika Haberleri
18:48 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. - Son Dakika
18:48 Erdoğan-Trump görüşmesinde, ikili ilişkiler, Libya'daki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı. - Son Dakika
18:48 Başkan Altay: Tüm şehirlerimizi birlikte çalışmaya davet ediyorum - Son Dakika
18:43 Avrupanın 3. büyük kongre merkezi başkan Ömer Günel'in projesiyle yeniden canlanacak - Son Dakika
18:43 Mülteciler için yardım kampanyası başlatıldı - Son Dakika
18:00 Aniden yola çıkan otizmli öğrenciye, ticari taksi çarptı - Son Dakika
17:59 Liseli kız, herkesin gözü önünde kayalıklardan denize atladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 18:51:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya kuyumcudan 3,5 milyonluk altın çalan 5'i yabancı uyruklu 8 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]