Antalya kuyumcudan 3,5 milyonluk altın çalan 5'i yabancı uyruklu 8 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya kuyumcudan 3,5 milyonluk altın çalan 5'i yabancı uyruklu 8 kişi yakalandı - Son Dakika

Antalya kuyumcudan 3,5 milyonluk altın çalan 5'i yabancı uyruklu 8 kişi yakalandı

6 saat önce

Kuyumcudan 3,5 milyonluk altın çalan 5'i yabancı uyruklu 8 kişi yakalandı (2)SOYGUNUN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTIManavgat'ta 28 Aralık gecesi gerçekleşen kuyumcu soygununun ayrıntıları ortaya çıktı.

Kuyumcudan 3,5 milyonluk altın çalan 5'i yabancı uyruklu 8 kişi yakalandı (2)

SOYGUNUN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Manavgat'ta 28 Aralık gecesi gerçekleşen kuyumcu soygununun ayrıntıları ortaya çıktı. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin, soygun olayının ardından çevrede bulunan güvenlik kameralarında yaptıkları incelemede şüphelilerin eşkalleri belirlendi. Güvenlik kameralarında geriye doğru yapılan detaylı araştırmada şüphelilerin kuyumcuyu soymak amacıyla daha önceden keşif yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin soygunu gerçekleştirmek için 27 Aralık gecesi çalışmaya başladıkları, işin bitmemesi üzerine ertesi gece yeniden çalışmaya devam ettikleri anlaşıldı. Binaya arka taraftaki pencerelerden girip çıktığı tespit edilen soyguncuların, ilk gün arka sokaklardan dolaşarak olay yerinden ayrıldığı, ikinci gün ise çaldıkları altınlarla birlikte yine aynı şekilde arka sokaklardan gittikleri belirlendi. Soyguncuların sabah saat 07.00 sıralarında Manavgat'tan Antalya'ya gittiği tespit edildi.

Antalya kuyumcudan 3,5 milyonluk altın çalan 5'i yabancı uyruklu 8 kişi yakalandı

Manavgat, Antalya, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:07 Kaynak: DHA
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