Antalya kuyumcuyu bayıltıp, 500 bin liralık altın çaldılar ikinci soyguncu da yakalandı
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Kuyumcuyu bayıltıp, 500 bin liralık altın çaldılar (2)İKİNCİ SOYGUNCU DA YAKALANDIAntalya'nın Kepez ilçesinde kuyumcu Fevzi Bulce'yi bayıltıp yaklaşık 3 kilo altın çalan iki şüpheliden Erkan B. yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 01:52 Kaynak: DHA
Kuyumcuyu bayıltıp, 500 bin liralık altın çaldılar (2)
İKİNCİ SOYGUNCU DA YAKALANDI
Antalya'nın Kepez ilçesinde kuyumcu Fevzi Bulce'yi bayıltıp yaklaşık 3 kilo altın çalan iki şüpheliden Erkan B. yakalandı. Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde gözaltına alınan şüphelinin çaldığı altınlar da ele geçirildi. Şüpheli, işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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