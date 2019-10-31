Son Dakika Haberleri: Antalya kuyumcuyu bayıltıp, 500 bin liralık altın çaldılar ikinci soyguncu da yakalandı
Son Dakika Güncel Antalya kuyumcuyu bayıltıp, 500 bin liralık altın çaldılar ikinci soyguncu da yakalandı

Antalya kuyumcuyu bayıltıp, 500 bin liralık altın çaldılar ikinci soyguncu da yakalandı

6 saat önce

Kuyumcuyu bayıltıp, 500 bin liralık altın çaldılar (2)İKİNCİ SOYGUNCU DA YAKALANDIAntalya'nın Kepez ilçesinde kuyumcu Fevzi Bulce'yi bayıltıp yaklaşık 3 kilo altın çalan iki şüpheliden Erkan B. yakalandı.

Kuyumcuyu bayıltıp, 500 bin liralık altın çaldılar (2)

İKİNCİ SOYGUNCU DA YAKALANDI

Antalya'nın Kepez ilçesinde kuyumcu Fevzi Bulce'yi bayıltıp yaklaşık 3 kilo altın çalan iki şüpheliden Erkan B. yakalandı. Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde gözaltına alınan şüphelinin çaldığı altınlar da ele geçirildi. Şüpheli, işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Antalya kuyumcuyu bayıltıp, 500 bin liralık altın çaldılar ikinci soyguncu da yakalandı

Antalya, Kepez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 01:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muğla'da lüks villada boğdu, İstanbul'da teslim oldu! Katilin babası, cinayetin sebebinin kıskançlık olduğunu söyledi
Ayağına "aslan balığı" düşen amatör balıkçı canından oluyordu AYM, İlker Başbuğ hakkında açılan Ergenekon Davası'nı düşürdü Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü sanatçı Yusuf İslam'ı kabul etti: Lokomotif maketi hediye etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 20:32:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya kuyumcuyu bayıltıp, 500 bin liralık altın çaldılar ikinci soyguncu da yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]