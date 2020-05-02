ANTALYA Kuyuya düşen yavru köpekleri mahalleli kurtardı - Son Dakika

Kuyuya düşen yavru köpekleri mahalleli kurtardı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 2 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen 5 yavru köpek, havlama seslerini duyan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Demirtaş Mahallesi'ndeki kırsal alandan dün gece yavru köpek sesleri geldiğini duyan vatandaşlar, sesleri takip ettiklerinde bahçe içerisindeki 2 metrelik kuyuda 5 yavru köpek olduğunu gördü. Nasıl düştükleri bilinmeyen köpekleri kurtarmak için mahalle sakinleri Ayhan Öztürk, Mustafa Tekin ve kardeşi Tunahan Tekin harekete geçti. Kuyuya sarkan 3 kişi, hayvanları dışarı çıkardı. Köpekler kurulanarak bir koliye konuldu.

Havlamaktan bitkin düşen hayvanlar temizlenip, beslendikten sonra kuyunun etrafında gezerek yavrularını arayan anne köpeğin yanına götürüldü.