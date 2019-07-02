Son Dakika Haberleri: ANTALYA Leylekler 20 yıldır aynı direğe yuva yapıyor
Son Dakika Güncel Haber

ANTALYA Leylekler 20 yıldır aynı direğe yuva yapıyor

31 dakika önce

Leylekler 20 yıldır aynı direğe yuva yapıyorANTALYA'nın Gazipaşa ilçesindeki direğe 20 yıldır yuva yapan leylekler yavrularını büyütüp, ilçeden ayrılıyor.

Leylekler 20 yıldır aynı direğe yuva yapıyor
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesindeki direğe 20 yıldır yuva yapan leylekler yavrularını büyütüp, ilçeden ayrılıyor.
Gazipaşa Belediyesi garajındaki direkte yaklaşık 20 yıldır leylekler yuva yapıyor. Yıllardır direğin üzerinde bahar aylarında yuva yapan leylekler, yavrularını büyüttükten sonra uçup gidiyor. Bu yıl mart ayında direkte yuva yapan leyleklerin 3 yavrusu oldu. Ebeveynlerinin besleyip büyüttüğü yavru leylekler uçma noktasına geldi.
Gazipaşa Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Ramazan Özdemir, Bu leylekler Gazipaşa'mızı unutmuyor. 2 ise 5 olup gidiyor. Bu yıl da geldi, yavrularını büyüttü, göçüp gidecek. Şu anda yuvada yavrular bulunuyor, anne ve babaları bize yakın olan ırmağa balık tutmaya gitti. Şu anda 3 yavrusu burada bekliyor. Büyüttüler uçuşa hazır. Anne ve baba leylek bu günlerde uzak duruyor. Yavrular uçsun, uçmaya alışsın diye. Rüzgarlı havalarda yavrular havalanıp tekrar yuvaya dönüyor. Biz iyice alıştık leyleklerimize, gidecekler seneye yine bekliyoruz. Zaten unutmuyorlar her yıl geliyorlar. Bizler de üzüleceğiz biraz ama doğanın kanunu bu dedi.
ANTALYA Leylekler 20 yıldır aynı direğe yuva yapıyor
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:25 Kaynak: DHA
Gazipaşa, Anne, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İcra yoluyla annesinden alınan küçük çocuğun gözyaşları yürek dağladı Suriyelilere plaj yasağı kararı reddedildi Danıştay, AOÇ arazisinde TBMM Eğitim ve Kongre Merkezi yapımına izin vermedi Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan BM'ye tepki: Hiçbir şekilde izah edilemez

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 12:56:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ANTALYA Leylekler 20 yıldır aynı direğe yuva yapıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]