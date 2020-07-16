ANTALYA LGS Türkiye birincisinin Cumhurbaşkanı sevgisi - Son Dakika

ANTALYA LGS Türkiye birincisinin Cumhurbaşkanı sevgisi

LGS Türkiye birincisinin Cumhurbaşkanı sevgisiANTALYA'nın Serik ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alan Türkiye birincilerinden olan Onur Alperen Yılmaz (14), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini, kendisiyle görüşmek için talepte bulunduğu, yakın...

LGS Türkiye birincisinin Cumhurbaşkanı sevgisi

Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alan Türkiye birincilerinden olan Onur Alperen Yılmaz (14), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini, kendisiyle görüşmek için talepte bulunduğu, yakın zamanda görüşeceklerini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye genelinde düzenlenen LGS kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınav sonuçları bugün açıklandı. 1 milyon 472 bin 88 öğrencinin katıldığı sınavda, soruların tamamına doğru cevap veren 181 öğrenci 500 tam puan alarak, Türkiye birincisi oldu.

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Onur Alperen Yılmaz, Türkiye genelinde 500 tam puan alan 181 öğrenci arasına girmenin gururunu yaşadı. Onur Alperen Yılmaz, mutlu ve gururlu olduğunu, çalışmalarının sonucunu verdiğini ve Allah'a şükrettiğini, ileride siyasetçi ve hatta cumhurbaşkanı olmak istediğini söyledi.

'CUMHURBAŞKANINA SEVGİM ÇOCUKLUĞUMDAN GELİYOR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgisinin çocukluğundan başladığını belirten Yılmaz, ideallerini, görüşlerini, politikasını ve düşüncelerini beğendiği için sevgisinin baki olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı ile görüşmek istediğini ve kendisine bir mektup yazdığını söyleyen Yılmaz, 'Cumhurbaşkanımıza Osmanlıca yazdığım mektubumda ona olan sevgimden ve görüşmek istediğimden bahsettim. Mektup, Cumhurbaşkanımıza ulaşmış. 22 Haziran tarihinde beni aradılar. İlk başta konuşamadım, ağladım. Nutkum tutuldu. Araya annem girdi, biraz sakinleştim. Heyecanımı yendim. Kendisiyle konuştuğumda buluşmak üzere söz aldım. Yanına Türkiye birincisi olarak gitmek için buluşmayı LGS sonrasına erteledim. Şimdi birinci oldum. İlerleyen zamanlarda kendisiyle görüşeceğim. Buradan Cumhurbaşkanımıza sevgi ve saygımı iletiyorum. Onunla görüşmek istediğimi tekrarlamak istiyorum" diye konuştu. Yılmaz ayrıca Ayasofya hakkında alınan karar dolayısıyla Cumhurbaşkanına teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Baba Hasan Yılmaz ve anne Ümmü Kozan Yılmaz da sonucu öğrendiklerinde büyük sevinç yaşadıklarını, oğullarıyla gurur duyduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Antalya, LGS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 15:41 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA LGS Türkiye birincisinin Cumhurbaşkanı sevgisi - Son Dakika

Son Dakika

21:19 Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi 21:11 Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi 20:14 Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt 20:07 Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 933 yeni vaka tespit edildi 19:33 ABD Uzay ve Havacılık Ajansı tarafından keşfedilen kuyruklu yıldız, bu seferde Türkiye'de görüntülendi 19:19 Otoyol kenarında bulunan yabancı uyruklu şahsın sır ölümü çözülmeyi bekliyor 18:44 Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı 17:38 Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı 17:19 Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:41 4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu 16:24 Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:41 Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:19
Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi
21:11
Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt
20:14
Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 933 yeni vaka tespit edildi
20:07
ABD Uzay ve Havacılık Ajansı tarafından keşfedilen kuyruklu yıldız, bu seferde Türkiye'de görüntülendi
19:33
Otoyol kenarında bulunan yabancı uyruklu şahsın sır ölümü çözülmeyi bekliyor
19:19
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
18:44
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
17:38
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
17:19
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 22:17:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ANTALYA LGS Türkiye birincisinin Cumhurbaşkanı sevgisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]