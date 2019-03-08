Antalya Liman Kavşağı Hizmete Açıldı

Antalya
'da kent merkezi ile batı ilçeleri ve Batı Çevre Yolu'nun bağlantısını sağlayan Liman Kavşağı'nda yapılan yonca tipi katlı kavşağın bazı kolları, 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü
'nde hizmete açıldı.
Antalya şehir merkezini Kemer
'den Kaş'a kadar batı ilçeleriyle ve Burdur
istikametine dönük Batı Çevre Yolu'nun da bağlantılı olduğu Serbest Bölge Kavşağı olarak da bilinen Liman Kavşağı'nda, Karayolları Bölge Müdürlüğü'nce yapılan yonca tipi katlı kavşak projesi çalışmalarının ilk etabı tamamlandı. Projeye göre Konyaaltı
'ndan Kemer'e dönen köprülü kol, Konyaaltı'ndan Batı Çevre Yolu'na dönen kol, Kemer'den Konyaaltı'na giren kol hizmete açıldı. Yolun hizmete açılışına Antalya Valisi Münir Karaloğlu
, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, Karayolları Bölge Müdürü Arif Çoban ve ilgililer katıldı. Yeni yolda ilk sürüşü, Vali Karaloğlu
'nun da oturduğu otomobille Menderes Türel yaptı.
3 AY ÖNCE SÖZ VERİLMİŞTİ
Yolun açılışında konuşan Vali Münir Karaloğlu, kavşağın uzun bir hikayesi olduğunu belirterek, yolun açılışının uzamasının nedenini, kamulaştırma nedeniyle mahkemelerden çıkan kararların gecikmesi olarak gösterdi. 3 ay önce yarım kalan işlerin yeniden başladığını belirten Karaloğlu, ilk etabını 8 Mart'ta hizmete açacaklarına yönelik beyanları olduğunu söyledi. Karaloğlu, Birileri acaba bu tarihe yetişir mi diye sormuş olabilir. 3 ayda kavşağın bu hale gelmesi Türkiye
'nin inşaat sektöründeki gücünü gösteriyor. Bugün 4 kolu açacağız, kalan kolları mayıs ayında tamamlayıp turizm sezonundan önce peyzajı ile kavşağı tamamlamış olacağız dedi. Vali Karaloğlu, turizm sezonunda araçların bu kavşakta 15-20 dakika beklediğini, tamamlanacak kavşakla bu süreyi vatandaşa hediye etmiş olacaklarını söyledi.
TÜREL SÖZÜMÜZÜ YERİNE GETİRDİK
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de Antalya'nın en büyük kavşaklarından bir tanesinin önemli kollarının açılışını yaptıklarını söyledi. 3 ay önce burada olduklarını hatırlatan Türel, 8 Mart'ta ana hatların açılacağını ifade etmiştik. Sözümüzü yerine getirmenin memnuniyetini yaşıyorum dedi.