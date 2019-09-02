Son Dakika Haberleri: Antalya limana gelen carettalara yoğun ilgi
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Antalya limana gelen carettalara yoğun ilgi

1 saat önce

Limana gelen carettalara yoğun ilgiAntalya'nın Demre ilçesi Çayağzı Limanı'nda gelen turistlerin ve tekne sahiplerinin 'Şakir' ve 'Rıfkı' adını verdiği iki caretta caretta kaplumbağası, ilgi odağı oldu.

Limana gelen carettalara yoğun ilgi

Antalya'nın Demre ilçesi Çayağzı Limanı'nda gelen turistlerin ve tekne sahiplerinin 'Şakir' ve 'Rıfkı' adını verdiği iki caretta caretta kaplumbağası, ilgi odağı oldu.

Çayağzı Limanı'ndan her gün yüzlerce turist, düzenlenen yat turlarıyla koyları geziyor. Limana tur için gelenler bu kez caretta caretta kaplumbağalarıyla karşılaştı. Teknelerin yanına kadar yaklaşan iki kaplumbağa, tatilcilerin ilgi odağı oldu. Yat sahiplerinin karpuz ve kavun kabuğuyla beslediği, belli aralıklarla limana gelen kaplumbağalar uzun süre teknelerin arasında dolaşıyor. Tatilciler, atılan karpuz ve kavun kabuklarıyla beslenen kaplumbağaları izliyor, cep telefonu kameralarıyla fotoğraf çekip görüntülüyor.

Carettaları her gün besleyen yat kaptanlarından Yusuf İbrikçi, Çayağzı Limanı'na her gün farklı zamanlarda onlarca caretta carettanın beslenmek için geldiğini söyledi. Carettaların limanda yoğun ilgi gördüğünü belirten İbrikçi, Turizme önemli derecede renk katıyorlar. Karpuz ve kavun kabuğuyla besliyoruz. Mavi yengeç kabuklarını da veriyoruz dedi.

Yat kaptanı Ertuğrul Çil ise, Demre Çayağzı Limanı'nda deniz kaplumbağaları ile dost olduk. Onlara her gün yiyecekler veriyoruz. İkisine 'Şakir' ve 'Rıfkı' isimlerini verdik. Gelen turistler onları ilgiyle izliyor dedi.

Çayağzı, Antalya, Demre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:29 Kaynak: DHA
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