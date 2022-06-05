Antalya Limanı yük taşıyan firmalar adına hatıra ormanı oluşturacak - Son Dakika
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Antalya Limanı yük taşıyan firmalar adına hatıra ormanı oluşturacak

05.06.2022 11:01
Antalya Limanı yük taşıyan firmalar adına hatıra ormanı oluşturacak

Türkiye'nin önde gelen yük ve kruvaziyer limanı QTerminals Antalya, aylık en çok tonajda yük taşıyan firmalar adına fidan dikecek.

Türkiye'nin önde gelen yük ve kruvaziyer limanı QTerminals Antalya, aylık en çok tonajda yük taşıyan firmalar adına fidan dikecek.

QTerminals Antalya Genel Müdürü Özgür Sert, yaptığı yazılı açıklamada, önemli bir ticaret noktası olan, doğal güzellikleriyle Türkiye'nin önde gelen turizm merkezleri arasında yer alan Antalya'da, orman varlıklarının korunması ve artırılmasına yönelik bir proje başlattıklarını belirtti.

Erozyonla mücadele ve orman varlığının artırılması kapsamında orman mühendisleri iş birliğinde Konyaaltı ilçesinde hatıra ormanı oluşturacaklarını aktaran Sert, bu alana yıl sonuna kadar 10 bin fidan dikmeyi planladıklarını vurguladı.

Proje kapsamında genel ve dökme kargo gemilerinden aylık en çok tonajda yük taşıyan müşteriler adına fidan dikileceğini aktaran Sert, "Her iki kargo tipinde bin ton için bir fidan dikimi gerçekleştirilecek. Fidanlar arasında kızılçam, karaçam, sedir ve Akdeniz iklimine uygun yapraklı türler yer alacak." ifadelerini kullandı.

Sert, QTerminals Antalya olarak tüm faaliyetlerinde ulusal ve uluslararası çevre ile enerji mevzuatına uygun hareket ettiklerini, kanun ve yönetmeliklerde düzenlenmeyen konularda ise en iyi standartları benimseyen bir işletme olduklarını vurguladı.

Tüm iş süreçlerinde çevresel etkileri minimuma indirmenin ve doğal kaynakları korumanın yollarını aradıklarını bildiren Sert, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 2019'da sera gazı emisyonlarını nötrleyerek TSE'den "İklim Dostu Kuruluş" unvanını kazanan ilk liman olduklarını hatırlattı. ???????

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Kaynak: AA

Konyaaltı, Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Limanı yük taşıyan firmalar adına hatıra ormanı oluşturacak - Son Dakika

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