ANTALYA Limyra Antik Kenti'nde 50. yıl kazıları

Limyra Antik Kenti'nde 50. yıl kazıları

ANTALYA'nın Finike ilçesindeki Limyra Antik Kenti'nde bu yıl 50'nci yılına ulaşan 2019 arkeolojik kazıları başladı. Kazı Başkanı Dr. Martin Seyer, 2 ay sürecek kazıların üç farklı alanda yapılacağını söyledi.

Saklısu Mahallesi Zengeder mevkisindeki Limyra Antik Kenti'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Avusturya Arkeoloji Enstitüsü işbirliğinde gerçekleştirilen arkeolojik kazı çalışmaları başladı. 1969 yılından bu yana devam eden kazı çalışmaları bu yıl 50'nci yılını tamamlıyor. Kazılar, Avusturya Arkeoloji Enstitüsü uzmanlarından Dr. Martin Seyer başkanlığında yürütülecek. Kazının ikinci başkanlığını İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zeynep Kuban yapacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilisi olarak arkeolog Esengül Yıldız Öztekin'in yer aldığı kazı çalışmalarına bu yıl ayrıca Almanya Tübingen Üniversitesi'nden arkeobotanik uzmanı Dr. Özgür Çizer de katıldı.

'3 AYRI NOKTADA KAZILAR YAPARAK O BÖLGEYİ AÇIĞA ÇIKARACAĞIZ'

Kazı Başkanı Dr. Martin Seyer, çalışmaların 27 Eylül'e kadar 3 farklı alanda devam edeceğini söyledi. Kentin batı yakasındaki buluntulardan birinin kireç ocağı olduğunu, diğerlerinin de ne olduğunu yapılan çalışmalarla ortaya çıkarılacağını ve arasındaki bağlantının araştırılacağını vurgulayan Dr. Seyer, O bölgede Helenistik, Roma ve Bizans döneminden yerleşimler var. Birkaç yıl önce Helenistik sur duvarı bulmuştuk. Orada bir şehir kapısı olabileceğini düşünüyoruz. 3 ayrı noktada kazılar yaparak o bölgeyi açığa çıkaracağız. Ayrıca kireç ocağının içinde bulunan kömür tabakası arkeobotanik uzmanı tarafından incelemeye alındı. Kireç ocağında yakılan ağaçların türü tespit edilerek ortaya çıkardığı ısı derecesi tespit edilecek. Kireç için yüksek ısıya gerek yok ama mermer için yüksek ısı gerekiyor. Kirecin mermerden yapılıp yapılmadığını anlamaya çalışıyoruz dedi.

Kentin doğu yakasında ise bir yıl önce yapılan jeofizik verileri sonucunda sondaj çalışması başlatıldığını aktaran Dr. Seyer, Helenistik döneme ait sur duvarı olduğunu tahmin ettikleri geniş bir duvar bulduklarını söyledi. Duvarın uzunluğu konusunda henüz net bilgiye sahip olmadıklarını anlatan Dr. Seyer, sondaj çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

'AĞAÇ ANATOMİSİ ÜZERİNDEN ANALİZ YAPACAĞIZ'

Arkeobotanik uzmanı Dr. Özgür Çizer de Bir önceki kazıda ortaya çıkarılan kireç ocağından elde edilen kömür parçalarını inceliyoruz. Bizans sur duvarlarının tamiratında ve yapımında kireç kullanıldığı düşünülüyor. Geçen yılki kazıda kireç ocağı bulundu. Orada yanmış malzemeyi toplamış kazıda çalışan ekip. O malzemelerin içinde ne olduğunu anlamak için bir çalışma yapılacak. Ayrıştırma makinesiyle botanik buluntuları topraklardan ayrıştırarak, çıkan parçaları mikroskobun altında, ağaç anatomisi üzerinden analiz yapacağız. Çevre dağlardan ve yakın çevreden veya daha uzak yerden hangi ağaçlar getirilmiş ve ne için kullanılmış bunları inceleyeceğiz. diye konuştu.