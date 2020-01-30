Antalya liseli nurcan'ın çantasını bisikletli kapkaççı çaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya liseli nurcan'ın çantasını bisikletli kapkaççı çaldı - Son Dakika

Antalya liseli nurcan'ın çantasını bisikletli kapkaççı çaldı

6 saat önce

Liseli Nurcan'ın çantasını bisikletli kapkaççı çaldıANTALYA'da, lise öğrencisi Nurcan Durmaz'ın (16) elindeki çanta, bisikletli tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı.

Liseli Nurcan'ın çantasını bisikletli kapkaççı çaldı

ANTALYA'da, lise öğrencisi Nurcan Durmaz'ın (16) elindeki çanta, bisikletli tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansırken, polis, kapkaççının yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Kızıltoprak Mahallesi 917 Sokak'ta meydana geldi. Mahalledeki evinden çıkan lise öğrencisi Nurcan Durmaz'ın arkasından yaklaşan, siyah montlu bisikletli, elindeki çantayı kapkaç yöntemiyle çaldı. Şok yaşayan Durmaz, kapkaççıyı bir süre takip ettikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, Durmaz'ın verdiği bilgiler doğrultusunda bölgede çalışma başlattı. Nurcan Durmaz, olayın nasıl gerçekleştiğini polis ekiplerine anlattı. Durmaz'ın çantasında arızalı telefon, öğrenci kimlik kartı ile 50 lira olduğu öğrenildi. Polis, kapkaççıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan kapkaç anı, yakındaki sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde Nurcan Durmaz'ın kaldırımda yürüdüğü, arkasından gelen bisikletlinin çantayı kapıp, kaçtığı anlar yer aldı.

Antalya liseli nurcan'ın çantasını bisikletli kapkaççı çaldı

Muratpaşa, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:03 Kaynak: DHA
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