Son Dakika Haberleri: Antalya Lisesinde emniyet birimleri tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı
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Antalya Lisesinde emniyet birimleri tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı

56 dakika önce

Antalya Lisesinde emniyet birimlerinin katılımlarıyla Okul Aile Birliği ve Veli Toplantısında "Güvenli Okullar" proje kapsamında bilgilendirme yapıldı.

Antalya Lisesinde emniyet birimleri tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı, System.String[]

Antalya Lisesinde emniyet birimlerinin katılımlarıyla Okul Aile Birliği ve Veli Toplantısında "Güvenli Okullar" proje kapsamında bilgilendirme yapıldı.


2019-2020 eğitim öğretim döneminde alınacak tedbirlerle ilgili yapılan toplantıda alınan kararlar doğrultusunda Vali Münir Karaloğlu ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ın okullarda düzenlenen okul aile birliği ve veli toplantılarına Emniyet Müdürlüğünün katılması belirlendi. Bu kapsamda Antalya Lisesinde okul idaresi, okul aile birliği ve velilerin bulunduğu toplantıya Çocuk Şube Müdürü Mehmet Tatar, alanında uzman iki personel, Okul Kolluk Görevlisi katıldı.


Toplantıda katılımcılara "Güvenli Okullar" Projesi kapsamında, Okul Kolluk Görevlilerinin görev ve yetkileri, okullar ile çevresinde alınan tedbirler ve denetimler, alınan tedbirlerin yanı sıra projede yer alan çocuklara yönelik düzenlenen eğitici ve öğretici çalışmalar ile kameraların KGYS'ye entegre çalışmaları hakkında sunum yapılarak genel bilgilendirme yapıldı ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu. - ANTALYA

Münir Karaloğlu, Mehmet Murat, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:24 Kaynak: İHA
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