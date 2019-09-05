Antalya lüks binalar arasındaki roma hamamı, yüzyıllara meydan okuyor

Lüks binalar arasındaki Roma Hamamı, yüzyıllara meydan okuyor

Antalya'da lüks apartmanların ortasında kalan Roma Hamamı'nın duvarları, yüzyıllardır ayakta kalmaya çalışıyor.

Konyaaltı ilçesinde yüksek binaların arasında, lüks restoranların arkasında kalan ve geçmişi 3'üncü yüzyıla ait Roma Hamamı, tesadüfen görenlerin ilgisini çekiyor. Etrafı telle çevrili yapının ayakta kalan duvarları, yüzyıllara meydan okuyor. Duvarları demirlerle ayakta tutulmaya çalışılan tarihi hamamda yıllardır restorasyon çalışması ise gerçekleştirilmedi.

Diğer yandan hamamın içindeki çöpler de dikkati çekiyor. Çevrede yaşayanlar, tel örgüler ve demir kapıyla korunmaya çalışılan hamamın içine her isteyenin rahatlıkla girebildiğini söyledi. Demir kapının kilidinin kırık olduğunu belirten bölge sakinleri, bazı geceler evsizlerin de tarihi yapının içinde uyuduğunu kaydetti.