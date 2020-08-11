ANTALYA Lüks villa kiralamak isteyen tatilcilere 'kopya site' şoku - Son Dakika

ANTALYA Lüks villa kiralamak isteyen tatilcilere 'kopya site' şoku

Lüks villa kiralamak isteyen tatilcilere 'kopya site' şokuPandemi sürecinde koronavirüsten korunmak için izole tatil arayışına giren tatilciler, internet üzerinden kiralık villalara yönelirken, yüzlerce tatilci 'kopya tatil siteleri' nedeniyle dolandırıldı.

Lüks villa kiralamak isteyen tatilcilere 'kopya site' şoku

Pandemi sürecinde koronavirüsten korunmak için izole tatil arayışına giren tatilciler, internet üzerinden kiralık villalara yönelirken, yüzlerce tatilci 'kopya tatil siteleri' nedeniyle dolandırıldı. Kilometrelerce öteden konaklayacağı villaya gelen tatilciler, ya o adreste villa olmadığını ya da aynı villanın birden çok kişiye aynı anda kiraya verildiğini öğrenince dolandırıldıklarını anladı.

Koronavirüs sürecinde 1 Haziran'da başlayan yeni normal hayatla birlikte Türkiye'nin farklı noktalarındaki tatil destinasyonlarında hareketlilik başladı. Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da 5 yıldızlı oteller koronavirüs tedbirleri alarak, gelecek tatilcileri beklerken, bu yıl geçen yıllardan farklı olarak tatilciler daha izole bir tatili tercih etti. İzole tatil için özellikle Kaş ve Kalkan bölgelerindeki lüks villalar büyük ilgi gördü.

İNTERNET SİTELERİNİ KOPYALADILAR

Tatilciler, villa kiralamak için internetten, indirimli fiyatlardan rezervasyon yaptırdı. Rezervasyonda günlüğü 5 bin lira olan villayı, günlüğü 3 bin liraya kiralamak isteyenlere ön koşul olarak verilen hesap numarasına, kiralama bedelinin bir kısmının havale edilmesi istendi. Havale işleminin ardından rezervasyonun tamamlandığını düşünen tatilciler, tatillerinin başladığı gün verilen adrese geldiklerinde ise büyük şok yaşadı. Adrese gelen çoğu tatilci ya verilen adreste villa göremedi ya da aynı villanın birçok tatilciye aynı anda kiraya verildiğini gördü. Karşılarında bir muhatap bulamayan mağdurlar durumu polise bildirince olayın bir dolandırıcılık yöntemi olduğu tespit edildi. Dolandırıcılar, kiralama hizmeti veren Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyesi sitelerinden kiraladıklarını iddia etse de yapılan araştırma sonucunda sitelerin birebir kopyasının oluşturularak kullanıcılara sunulduğu belirlendi.

DOLANDIRICILARIN İZİNE RASTLANMIYOR

TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin, tatilcilerin bu şekilde dolandırılmasına üzüldüklerini söyledi. Sezonun başından bu yana sürekli uyarılarda bulunarak bu tehlikeye dikkat çektiklerini anlatan Perçin, mağdur olan tatilcilerin ise karşılarında muhatap bulamadığı için hiçbir hak iddia edemediğini söyledi. Özellikle Kaş ve Kalkan bölgelerinde bu türden olayların yaşandığını anlatan Perçin, "Bu tablo bizi çok üzdü. Ortada kalan aileler vardı. Paraları yatırıp geldiklerinde olmayan bir rezervasyonla karşılaşıyorlar. 2-3 araba gelip, ortada kalanlar olduğunu gördük. Villa turizmi yine devam edecektir. Burayı düşünen misafirler tamamen güvenli yerlere başvursun. Burada böyle büyük indirimler beklemesinler ve o indirimlere güvenmesinler. Bizleri, alan temsilciliklerimizi ararlarsa yardımcı oluruz" dedi. Perçin, 5 bin liralık villanın hiçbir zaman 3 bin liralara kiraya verilmeyeceğini kaydederek, mağduriyetlerle ilgili dolandırıcıların yakalanması halinde ceza alabileceklerini, ancak dolandırıcıların izine rastlayamadıklarını sözlerine ekledi.

'15-20 AİLEYLE GÖRÜŞTÜM'

Kaş ve Kalkan bölgesinde villa kiralama işi yapan Mehmet Canki, dolandırıcılar tarafından mağdur edilen çok sayıda tatilciyle görüştüklerini söyledi. Talebin yoğun olması nedeniyle dolandırıcıların ilgisinin villa turizmine kaydığını anlatan Canki, "İnsanlar ciddi anlamda villalara hücum etti. Tatil yapacak bir yer arıyorlar ve boş yer yok. Art niyetli kişiler de çoktan dolan villaların fotoğraflarını farklı internet sitelerinden pazarlayıp rezervasyon alıyor" şeklinde konuştu. Villa kiralama işi yapılırken, toplam ödemenin yüzde 35'inin nakit alındığını da hatırlatan Canki, dolandırıcıların işte bu yüzde 35'lik miktarı alarak kayıplara karıştığını ifade etti.

Sadece Kurban Bayramı tatilinde onlarca ailenin mağdur sıfatıyla kendilerine başvurduğunu anlatan Canki, "15-20 aile gelip bize başvurdu. Dolandırıldıklarını anladılar. Villanın adresini soruyorlar ama o villa doldu ya da öyle bir yer yok. Burada günübirlik villa bulmak imkansız. Ortalama bir villa haftalık 10 bin lira. Bu fiyatların altında villa olunca şüpheyle yaklaşsınlar" dedi.

Diğer yandan, iletişime geçilen mağdurlar ise bu olay nedeniyle yeterince yıprandıklarını ve olayı mahkemeye taşıdıkları için açıklama yapmak istemediklerini söyledi.

ANTALYA Lüks villa kiralamak isteyen tatilcilere 'kopya site' şoku

Koronavirüs, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 09:46

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Lüks villa kiralamak isteyen tatilcilere 'kopya site' şoku - Son Dakika
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