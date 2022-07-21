Antalya, lüks yolcu gemisi "Riviera" ile gelen 490 turisti ağırladı - Son Dakika
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Antalya, lüks yolcu gemisi "Riviera" ile gelen 490 turisti ağırladı

21.07.2022 13:34
Antalya, lüks yolcu gemisi "Riviera" ile gelen 490 turisti ağırladı

Marshall Adaları bandıralı lüks yolcu gemisi "Riviera", QTerminals Antalya Limanı'na demir attı.

Marshall Adaları bandıralı lüks yolcu gemisi "Riviera", QTerminals Antalya Limanı'na demir attı.

Türkiye'nin önde gelen ticari yük ve kruvaziyer limanı QTerminals Antalya, yaz boyunca dünyanın dört bir köşesinden gelen lüks gemilerini ağırlamaya devam ediyor.

Liman, son olarak 240 metre boyunda ve 32 metre genişliğindeki kruvaziyer gemisine ev sahipliği yaptı. 490 yolcusu ve 772 mürettebatın yer aldığı gemi, Kıbrıs'ta Limasol'a gidecek.

Daha önce dünyaca ünlü kruvaziyer gemilerinden Emerald Azzurra, Spirit of Adventure, Silver Siprit, Seven Seas Explorer, Nautica, Blue Sapphire ve Club Med 2 gemilerine ev sahipliği yapan QTerminals Antalya, kruvaziyer gemilerini ve turistleri ağırlamaya devam edecek.

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Kaynak: AA

Marshall Adaları, Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya, lüks yolcu gemisi 'Riviera' ile gelen 490 turisti ağırladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya, lüks yolcu gemisi "Riviera" ile gelen 490 turisti ağırladı - Son Dakika
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