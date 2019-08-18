Son Dakika Haberleri: ANTALYA Mağarada 3 gün mahsur kalan oğlak kurtarıldı
Son Dakika Güncel Haber

ANTALYA Mağarada 3 gün mahsur kalan oğlak kurtarıldı

1 saat önce

Mağarada 3 gün mahsur kalan oğlak kurtarıldıAntalya'nın Gazipaşa ilçesinde 3 gündür bir mağarada mahsur kalan oğlak iş makinesiyle kurtarıldı.

Mağarada 3 gün mahsur kalan oğlak kurtarıldı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 3 gündür bir mağarada mahsur kalan oğlak iş makinesiyle kurtarıldı.
Gazipaşa'ya yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Karatepe Yaylası'nda 3 gündür kayıp olan oğlağı bulmaya çalışan hayvanın sahibi Furkan Çağlayan ve hayvana bakan kardeşi Hamza Çağlayan, oğlağın sesini dar bir girişi bulunan mağaradan geldiğini fark etti. Kendi imkanlarıyla 3 gün girdiği mağaradan oğlağı çeşitli yöntemler deneyerek çıkartmayı deneyen Çağlayan kardeşler çareyi yardım istemekte buldu.
Gazipaşa Belediyesi ve Gazipaşa Ziraat Odası Başkanlığı'ndan yardım isteğine anında cevap verildi. Gazipaşa Belediyesi Tır desteği verirken, Gazipaşa Ziraat Odası ise kepçe gönderdi. Karatepe Yaylası'na çıkan kepçe, oğlağın sıkıştığı dar girişi bulunan mağaraya ulaşmak için yaklaşık 2 saat yol açma çalışması yaptı. Mağara girişine ulaşan kepçe hayvanı kurtarmak için mağaranın giriş bölümünü genişletti. Hayvanın mağaradan çıkması için anne keçi getirildi. Oğlak bir süre sonra mağaradan çıkıp annesinin yanına geldi. Anne keçi ve yavrusu daha sonra sahibinin ağılına konuldu.
Gazipaşa, Çağlayan, Karatepe, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 04:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doğuştan elleri olmayan yaşlı adam, ayaklarıyla çay demleyip içiyor
Dışkısını bağışlayarak öğrenci okutuyor Diyanet, "İnternetten müzik, film, kitap indirmek caiz mi?" sorusuna cevap verdi Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ege'deki 4 yangının nedenini açıkladı: Çoğu dikkatsizlik ve ihmalden

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 17:50:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ANTALYA Mağarada 3 gün mahsur kalan oğlak kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]