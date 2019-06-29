ANTALYA Mahalleli kamyonların önünü kesti

Mahalleli kamyonların önünü kestiAntalya'nın Serik ilçesinde Alacami Mahallesi sakinleri yollarını bozduğu gerekçesiyle taşocağı kamyonlarının geçişine izin vermedi.

Mahalleli kamyonların önünü kesti

Antalya'nın Serik ilçesinde Alacami Mahallesi sakinleri yollarını bozduğu gerekçesiyle taşocağı kamyonlarının geçişine izin vermedi.

Etler Mahallesi'ndeki taşocağından hafriyat çeken kamyonların hızlı giderek yolu bozduğunu belirten Alacami Mahallesi halkı, kamyonların önünü kapatarak eylem yaptı. Uzun süredir toz toprak içinde yaşamak zorunda kaldıklarını, balkona çıkamadıklarını, pencereleri açamadıklarını söyleyen vatandaşlar, sorunun çözümü için yetkililerden yardım istedi.

Mahalle sakinlerinden Ferhat Kavak ve Hamdi Yıldız, defalarca yolun yapılması için yetkililere müracaat ettiklerini belirterek, Topu Büyükşehir Serik'e, Serik ise Büyükşehir'e atıyor. Biz mahalle yolundan değil, grup yolundan geçmelerini söylememize rağmen, kamyonlar mahallemizin yolunu kullanıyor. Uzun süredir toz toprak içinde kalıyoruz. Evlerimizin balkonlarında oturamıyoruz. Pencerelerimizi açamıyoruz. Evlerimiz toz içinde kalıyor. Evimizde hapis hayatı yaşıyoruz. Yetkililerden bir kez daha soruna çözüm bulmalarını istiyoruz. Yol, Gökçay'a kadar geliyor, ondan sonra 2- 3 kilometrelik bölümü yapılmıyor dedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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