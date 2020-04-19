ANTALYA-Mahalleliden temizlik için çağırdıkları ekiplere müzik sürprizi - Son Dakika

Mahalleliden temizlik için çağırdıkları ekiplere müzik sürprizi

ANTALYA'nın Serik ilçesinde vatandaşlar, sokaklarının yıkanması ve dezenfekte edilmesi için çağırdıkları belediye temizlik ekibine, müzikli sürpriz yaptı. Bir apartmanın balkonuna kurulan ses sistemiyle marşlar çalınırken, durum karşısında önce şaşıran ekipler, daha sonra müzik eşliğinde temizlik yaptı.

Serik'e bağlı Kökez Mahallesi'nde oturan ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar, belediye ekiplerini arayıp, sokaklarının köpüklü suyla yıkanması ve dezenfekte edilmesini istedi. Serik Belediyesi'ne bağlı temizlik işleri ekipleri mahalle sakinlerinin bu taleplerini yerine getirmek için sokağın başına geldiklerinde, bir apartmanın 5'inci kat balkonuna kurulan ses sistemiyle 'Mehter Marşı', '10. Yıl Marşı' gibi eserler çalınmaya başlandı. Müziği duyan temizlik ekipleri önce şaşırdı, ardından da sokağı yıkadı.

Balkonda olanları izleyen mahalle halkı da müziğe eşlik ederek, ellerindeki Türk bayraklarıyla ekipleri alkışladı. Ayrıca yoldan geçen polis ekipleri de siren çaldı.