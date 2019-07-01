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ANTALYA 'Mahmut'un otomobili' diye başka otomobili yaktı

1 saat önce

'Mahmut'un otomobili' diye başka otomobili yaktıAntalya'da Züleyha A. adlı kadın, 'Mahmut' adlı kişinin otomobili olduğunu düşündüğü Cihan Kiş'e ait otomobili benzin döküp yaktı.

'Mahmut'un otomobili' diye başka otomobili yaktı
Antalya'da Züleyha A. adlı kadın, 'Mahmut' adlı kişinin otomobili olduğunu düşündüğü Cihan Kiş'e ait otomobili benzin döküp yaktı. Gözaltına alınan Züleyha A., Mahmut çok canımı yakmıştı. Ben de onun otomobilini yakmak istedim dedi.
Polisi harekete geçiren olay, saat 08.20'de Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde geldi. Sokakta yürürken park halindeki Cihan Kiş'e ait 07 FAC 76 plakalı otomobili kendisinin canını yaktığını iddia ettiği 'Mahmut' adlı kişinin aracına benzeten Züleyha A., pet şişeyle benzin alıp aracın yanına geldi. Züleyha A. otomobilin üzerine benzini döküp ateşe verdi. Otomobilin yandığını gören Cihan Kuş'un annesi Latife Kiş durumu oğluna bildirdi. Kiş ve akrabaları otomobili söndürmeye çalışırken diğer yandan Züleyha A.'yı yakaladı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis, Züleyha A.'yı gözaltına aldı. Olayda kullanılan içi benzinli pet şişeyle çakmak, olay yeri inceleme ekipleri tarafından delil torbasına konuldu. Otomobilde, maddi hasar meydana geldi.
Polise olay anına anlatan Latife Kiş, Züleyha A. bana vururken diğer yandan 'Mahmut beni yaktı ben de onun otomobilini yakacağım' diye bağırıyordu dedi. Latife Kiş, ailelerinde Mahmut adında biri olmadığını söyledi.
ANTALYA 'Mahmut'un otomobili' diye başka otomobili yaktı
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:17 Kaynak: DHA
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