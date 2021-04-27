ANTALYA MAKİLİK ALANDA ÇIKAN YANGIN KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI - Son Dakika

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kınık Mahallesi'ndeki makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yangın saat 14.30 sıralarında Kınık Mahallesi'ndeki Xanthos Antik Kenti'nin kıyısında bulunan makilik, çalılık ve ormanlık alanda başladı. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangına, Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir itfaiye aracı ile müdahale edildi. Yangının antik kente sıçramaması için ekipler çevirme yaptı. Havanın da rüzgarlı olması nedeniyle yangın bir anda ilerledi. Yangın ekiplerin yoğun çabası ile bir saat içinde kontrol altına alındı. Alanda, Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce soğutma çalışması başlatıldı. Yangında ilk belirlemelere göre 1 hektar alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.