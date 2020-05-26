ANTALYA MANAVGAT 5 yıldızlı otellerin yanında çöplük yangını - Son Dakika

ANTALYA MANAVGAT 5 yıldızlı otellerin yanında çöplük yangını
5 yıldızlı otellerin yanında çöplük yangınıANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı otellerin yanında bulunan çöplük alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
5 yıldızlı otellerin yanında çöplük yangını
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı otellerin yanında bulunan çöplük alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Manavgat'ın Kızılağaç Turizm Bölgesi'nde bulunan 5 yıldızlı otellerin yanında yer alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsisli alanda bugün saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğü'ne ait olan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edilen alanın çevrede bulunanlar tarafından çöplük olarak kullanıldığı belirlendi. Yapılan inceleme sonucu yangının, çöplerin yakılması sonucu çıktığı anlaşıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 03:00 Kaynak: DHA
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