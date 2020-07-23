Antalya Manavgat'da orman yangını... Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan ve yerleşim yerlerini... - Son Dakika

Antalya Manavgat'da orman yangını... Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan ve yerleşim yerlerini...
Antalya Manavgat'da orman yangını... Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangına çok sayıda itfaiye ve arazöz ile müdahale ediliyor.
Antalya Manavgat'da orman yangını... Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangına çok sayıda itfaiye ve arazöz ile müdahale ediliyor. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 04:56 Kaynak: İHA
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