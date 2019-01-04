Antalya Manavgat Fırtına, Çatıyı Uçurdu
1 saat önce
Fırtına, çatıyı uçurduAntalya'da dün gece etkili olan fırtına nedeniyle Manavgat Sebze ve Meyve Halindeki bir işyerinin çatısı uçtu.
Fırtına, çatıyı uçurdu Antalya
'da dün gece etkili olan fırtına nedeniyle Manavgat
Sebze ve Meyve Halindeki bir işyerinin çatısı uçtu.
Manavgat'ta dün gece etkili olan fırtına bazı işyerlerine zarar verdi. Fırtına nedeniyle Manavgat Sebze ve Meyve Halindeki bir işyerinin çatısı uçtu. Hasan Fehmi Boztepe
Caddesi'nde reklam panolarına takılarak duran saç levhalar nedeniyle cadde uzun süreli tek yönlü trafiğe kapatıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi
ekiplerinin saç levhaları kaldırmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:57 Kaynak: DHA
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