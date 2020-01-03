Antalya manavgat ırmağı'nda erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Antalya manavgat ırmağı'nda erkek cesedi bulundu

7 saat önce

Manavgat Irmağı'nda erkek cesedi bulunduANTALYA'da Manavgat Irmağı'nda henüz kimliği belirlenemeyen erkek cesedi bulundu.

Manavgat Irmağı'nda erkek cesedi bulundu

ANTALYA'da Manavgat Irmağı'nda henüz kimliği belirlenemeyen erkek cesedi bulundu.

Manavgat Irmağı kıyısında saat 10.00 sıralarında bisiklet süren Mert Çakıroğlu (12) ve arkadaşları, suda ağaca takılı erkek cesedini fark etti. Çocuklar durumu çevredeki esnafa söyledi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ve polis ekiplerince bulunduğu yerden alınan 30- 35 yaşlarındaki erkeğe ait ceset, incelemelerden sonra kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polis üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

Cesedi gören çocuklardan Mert Çakıroğlu, "Arkadaşımla bisikletle geziyordu. Kayıp düştük. Ben adamı gördüm. Başta odun sandık. Dikkatli bakınca insan olduğunu anladık. Çevredekilere söyledik. Onlar da polise haber verdi. Sonra ekipler geldi" dedi.

Antalya manavgat ırmağı'nda erkek cesedi bulundu

Manavgat, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:14 Kaynak: DHA
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