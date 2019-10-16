Antalya manavgat iş dünyasından harekata destek

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) öncülüğünde Manavgat'ta bulunan sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla Suriye'de devam eden Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması yapıldı.

MATSO hizmet binasında gerçekleştirilen basın açıklamasına MATSO Başkanı Ahmet Boztaş'ın yanı sıra Manavgat Esnaf Odası Başkanı Hasan Özcan, Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yönetim kurulu üyesi ve Manavgat Bakkallar Odası Başkanı Abdullah Akça, Manavgat Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Nezih Özgenç, Manavgat Servisçiler Odası Başkanı Mustafa Aydın, Manavgat Sanayi ve İşadamları Derneği Başkanı Mücahit Tatar'la ilçede bulunan diğer sivil toplum kuruluşu temsilciler katıldı.

TOBB tarafından hazırlanan basın açıklamasını okuyan MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Türkiye'nin Suriye'de yaşanan insani dramın sona ermesi ve terör tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla Suriye Milli Ordusu'yla Barış Pınarı Harekatı'na başladığını belirtti. Harekatın uluslararası hukuk çerçevesinde yapıldığını söyleyen Boztaş, Harekat, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) terörle mücadele kararlarıyla BM sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Bu bölgede yaşayanlar bizim komşumuzdur, kardeşimizdir. Aynı medeniyetin, aynı kültürün, aynı inancın mensupları olan bizler arasında kardeşlik ve komşuluk hukukunu kimse yok edemez. Aramıza kimse fitne ve fesat sokamaz, kimse bizi birbirimize düşüremez dedi.

Günün sessiz kalma günü değil, milli birlik ve beraberlik ruhuyla ses verme günü olduğuna işaret eden Ahmet Boztaş, İş dünyası olarak da dualarımızla ve bütün gönlümüzle kahraman askerlerimizin yanındayız. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceği ve terör örgütlerini hezimete uğratacağı inancımız tamdır. Bugüne kadar olan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz diye konuştu.