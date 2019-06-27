ANTALYA MANAVGAT MOTOSİKLET FESTİVALİ BAŞLADI

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 9'uncu Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali başladı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, teknoloji bağımlılığına dikkati çekmek için festival alanında 'teknolojik detoks alanı' oluşturduklarını söyledi.Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali'nin 9'uncusu dün başladı. Manavgat'ın Titreyengöl Turizm Merkezi'nde belediyeye ait Boğaz Otel kamping tesislerinde düzenlenen festivale yurt içinden ve dışından yaklaşık 5 bin motosikletlinin katılması bekleniyor. Motosiklet tutkunları festival alanına gelerek kayıt yaptırıp çadırlarını kurmaya başladı. Katılımcıların günlük yaşamın stresinden uzaklaşmaları, zorluklardan biraz uzak durmalarını sağlayacak olan festivalde çeşitli yarışmalar, partiler, konserler, tekne turları, motosiklet kortejleri gibi çok farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.Teknoloji bağımlılığının ana tema olarak belirlendiği festivalde katılımcıların teknolojiden uzak durmaları, daha sosyal faaliyetlerde bulunmaları amacıyla 'teknolojik detoks alanı' oluşturuldu. Kitaplar ve çeşitli oyun malzemelerini bulunduğu alanda, insanların birbirleriyle sohbet etmesi, sosyal ilişkilerini arttırması hedefleniyor.Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, festivalle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali'nin ülkede gerçekleşen en güzel festival olduğunu anlatan Başkan Sözen, dün itibariyle girişlerin başladığını ve cuma gününe kadar süreceğini belirtti. Başkan Sözen, festivale yurt içinden 150 civarında motosiklet kulübünün katıldığını belirterek, yurt dışından da 6-7 ülkeden katılımcıların olacağını anlattı. Motosiklet Festivali'ni düzenlemekle insanlara motosikletin tehlikeli olmadığını göstermek istediklerini kaydeden Başkan Sözen, Amacımız, (motosiklet) tutkuyu ortaya çıkarabilmek, bu tutkunun tehlikeli bir tutku olmadığını, kurallarına göre bunu taşıdığınız taktirde son derece keyifli olduğunu, bir sportif aktivite olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Ama kaskımızla, kıyafetlerimizle, kurallara uyarak insanları tehlikeye sokmadan bunu devam ettirebildiğimiz taktirde, son derece güzel olduğunu anlatmaya çalışıyoruz dedi.Gerçekleştirdikleri festivallerde her yıl değişik temaları işlediklerini söyleyen Başkan Sözen, Buradaki amacımız farkındalık yaratabilmek. Toplumun duyarlı olması hassas konularda süreci sahiplenmesi anlamında biz de kendimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Onun için temalı etkinlikler olsun istiyoruz. Daha önce gençlik, çocuk tacizi, kadına şiddet konusunda, toplumda sahiplenilmesi gereken bir süreç olarak gördüğümüz için birkaç sene onun üzerinde durmaya çalıştık, doğa üzerinde durduk diye konuştu. Manavgat Belediye Başkanı Sözen, sözlerini şöyle sürdürdüBu dönemde insanlar teknolojiye tamamen bağımlı hale geldi. Mutlaka ki günlük hayatımızda, yaşamımızda, işlerimizde teknolojiyi kullanıyoruz ama bizi esir alması son derece sıkıntılı, ailevi ilişkilerimize, dostluk ilişkilerimize, toplumsal ilişkilerimize zarar verir noktaya gelmesi, çocuklarımızın belli ölçüde tamamen müptela hale gelmesi sıkıntılı, bunun önüne geçebilmek adına biz de kendimize düşeni yapalım istedik. 'Teknolojik detoks alanı' diye içinde bulunduğumuz alanı oluşturduk. İnsanlar sohbet etsin ki, önemsiyoruz bunu, toplum konuşmaktan imtina eder hale geldi. Toplum konuşursa, toplum bir araya gelirse, toplum birbirini dinlerse, birbirinin fikrine itibar ederse, bu bağlamda birbirinin fikrine saygı gösterirse bizler olmamız gereken noktaya geleceğimize inanıyoruz.30 Haziran'a kadar devam edecek olan festivalin açılışında Retrobüs Grubu sahne aldı, parti düzenlendi ve gece yarısı ay ışığında gitar dinletisi gerçekleştirildi. Festivalde bugün Duman, yarın Mango, cumartesi günü de Kargo grupları birer konser verecek.