Son Dakika Haberleri: Antalya Manavgat Şelalesi Taştı, İş Yerleri Su Altında Kaldı

Antalya Manavgat Şelalesi Taştı, İş Yerleri Su Altında Kaldı

42 dakika önce

Manavgat Şelalesi taştı, iş yerleri su altında kaldıANTALYA'nın dünyaca ünlü Manavgat Şelalesi, ırmak üzerinde bulunan barajlardan su bırakılması sonucu taşarken, çevredeki iş yerleri su altında kaldı.

Manavgat Şelalesi taştı, iş yerleri su altında kaldı

ANTALYA'nın dünyaca ünlü Manavgat Şelalesi, ırmak üzerinde bulunan barajlardan su bırakılması sonucu taşarken, çevredeki iş yerleri su altında kaldı.

Geçen cumartesi gecesi, baraj yetkilileri tarafından ırmağa su bırakılacağı belirtilerek, ırmak üzerinde bulunan Manavgat Şelalesi'ndeki ve diğer yerlerdeki tesisler uyarıldı. İşletmeciler, su altında kalabilecek eşyaları toplayarak tesislerin dışına taşıdı. Pazar günü sabah saatlerinde itibaren su bırakılmaya başlanmasıyla şelaledeki su seviyesi yükseldi. Seyir terası ve diğer işletmeler su altında kaldı. Havanın serin olmasına rağmen Manavgat Şelalesi'ni görmeye gelenler kartpostallarda gördükleri şelale yerine taşkın suyun fotoğrafını çekip özçekim yaptı.

Diğer yandan işletmecilerin taşıdığı ve üzerini naylonla kapattıkları eşyaların arasına giren bir kedi uyuklayarak güneşin tadını çıkardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:01 Kaynak: DHA

Manavgat, Güncel
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