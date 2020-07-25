ANTALYA Manavgat'ta 2 trafo yandı - Son Dakika

Manavgat'ta 2 trafo yandı

Yangınlar büyümeden söndürülürken, vatandaşlar trafoların değiştirilmesini istedi

Yüksek hava sıcaklığı sebebiyle elektrik tüketiminin artması enerji nakil hatlarında aşırı yüklenmeye neden oldu. Doğançam, Seydiler, Aksaz ve Hacı Ali mahallelerindeki enerji nakil hatlarını besleyen trafoda aşırı yüklenme nedeniyle yangın çıktı. Yangın çevrede bulunan vatandaşların arazilerinde zarara neden oldu. Yangınlar, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edilerek büyümeden söndürüldü.

Mahalle muhtarı Ramazan Özen, mahalledeki trafonun yılda 2- 3 defa arızalandığını belirterek, "Daha önce de yangın oldu. Yangın bu sene daha da büyük oldu. Bu trafo, Doğançam, Seydiler, Hacı Ali, Aksaz mahallelerini beslemektedir. Benim tahminime göre, trafo yetersiz geliyor. Bu trafonun büyütülmesini ve etrafının güvenlik altına alınmasını istiyoruz" dedi. Yanan trafonun yakınında bulunan evin sahibi Fatma Ceylan, "Elektrik kesildi. 'Bom' diye bir şey duyduk. Çocuklar balkona çıktı ve 'anne yangın var' deyince 'hemen itfaiyeyi arayın' dedim. İtfaiyeyi aradık. Trafo daha önce de böyle oldu. Geçen sene patladığında evimde olan bütün eşyalarım zarar gördü. Zararımın telafisi için muhtar dilekçe yazdı ama hiçbir şey çıkmadı. Mahalle halkı yardımcı olarak eşyalarımı aldı" diye konuştu.

Yangını gören Ahmet Ceylan, ses üzerine balkona çıktıklarında trafonun yandığını gördüklerini ve hemen itfaiyeyi aradıklarını söyledi.

Mahallede yaşayan Mustafa Çelik de "Bir ses duydum, elektrikler kesildi ve burada yangın çıktı. Bu trafo her patlayışında burada yangın çıkar. Bu sene ilk defa oldu ama geçen senelerde sürekli patlıyordu" dedi.

Boztepe Mahallesi'nde de aşırı elektrik tüketimi nedeniyle trafoda yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesinin ardından söndürüldü.