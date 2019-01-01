Son Dakika Haberleri: Antalya Manavgat'ta Ağaç Kesme Protestosu

Antalya Manavgat'ta Ağaç Kesme Protestosu

43 dakika önce

Manavgat'ta ağaç kesme protestosuAntalya'nın Manavgat ilçesindeki Sorgun Ormanı'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tahsis edilen alanda firmanın aquapark yapmak için ağaçları kesmesi vatandaşlar tarafından basın açıklamasıyla protesto edildi.

Antalya Manavgat'ta Ağaç Kesme Protestosu, System.String[]
Manavgat'ta ağaç kesme protestosu

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Sorgun Ormanı'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tahsis edilen alanda firmanın aquapark yapmak için ağaçları kesmesi vatandaşlar tarafından basın açıklamasıyla protesto edildi.

Sosyal medya üzerinden örgütlenen vatandaşlar, firmanın inşaat yaptığı alanın yanında bir araya geldi. Yağmur altında düzenlenen basın açıklamasına CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar ve ellerinde dövizlerle bir grup vatandaş katıldı.

Grup adına hazırlanan basın açıklamasını Onurcan Kaplan okudu. Basın açıklamasında, insanları yeşilin özgürleştirdiği daha üretken, dinamik ve sevecen yaptığı belirtilerek, Doğanın sunduğu olanaklar aslında hepimize yeter de artar bile. Fakat sanayileşmenin vermiş olduğu hazımsızlık ve doyumsuzlukla beraber, tüketimin bir üretim haline geldiği dünyada doğa kelimesinin de anlamı değişiyor denildi.

Manavgat'ta Temmuz 2013'te Türkbeleni'nin yandığı hatırlatılan açıklamada, Yakan bulunamadı, yakılanın da hesabı sorulamadı. Türkbeleni'ni hepimiz görüyoruz. Taş kalpli insanların eseri beton yığını. Türkbeleni bitti, şimdi sıra Sorgun Ormanı'na geldi. Buraya turistik tesis yapacaklarmış. Ne tesisi, ne oteli, ne de golf sahasını istemiyoruz. Rant ve betona verecek ağacımız yok bizim ifadeleri kullanıldı.

Açıklama sırasında Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:07 Kaynak: DHA

Antalya, Sorgun, Manavgat, Güncel
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