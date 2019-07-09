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ANTALYA Manavgat'ta çaldılar, Fethiye'de otelde yakalandılar

1 saat önce

Manavgat'ta çaldılar, Fethiye'de otelde yakalandılarAntalya'nın Manavgat ilçesinde bir kuyumcudan hırsızlık yapan Gürcistanlı Giorgi Deisadze, Doneri Basiladze ve Indiko Raminashvili jandarma ekiplerince Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakalandı.

ANTALYA Manavgat'ta çaldılar, Fethiye'de otelde yakalandılar, System.String[]
Manavgat'ta çaldılar, Fethiye'de otelde yakalandılar
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kuyumcudan hırsızlık yapan Gürcistanlı Giorgi Deisadze, Doneri Basiladze ve Indiko Raminashvili jandarma ekiplerince Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakalandı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan hırsızlık olayının 3 şüphelisi tutuklandı.
Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Merkezi'nde 4 Temmuz günü bir kuyumcuya gelen 2 kişiden biri mağaza satış personelini oyalarken diğeri vitrindeki altın bileziği çaldı. Mağaza kapandıktan sonra yapılan sayımda bir bileziğin eksik olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine durum jandarmaya bildirildi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelileri belirledi.
ŞÜPHELİLER FETHİYE'DE YAKALANDI
Ilıca Kumköy Turizm Merkezi'ndeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, şüphelilerin 3 kişi olduğunu, Gürcistan plakalı GI-990-OS otomobille Kumköy'den ayrılarak Antalya yönüne gittiğini tespit etti. Otomobilin seyrettiği güzergahtaki kameraları tek tek inceleyen ekipler, şüphelilerin Manavgat'a 260 kilometre uzaklıktaki Muğla'nın Fethiye ilçesine gittiğini ve bir otelde konakladıklarını tespit etti. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleriyle ortak operasyon yapan jandarma ekipleri, şüphelileri konakladıkları otelde yakaladı. Yapılan kimlik kontrollerinde şüphelilerin Gürcistanlı Giorgi Deisadze, Doneri Basiladze ve Indiko Raminashvili oldukları belirlendi. Şüphelilerin kaldıkları odada ve otomobillerinde yapılan aramada, suç geliri olduğu değerlendirilen bin dolar, suçtan elde ettikleri tahmin edilen 6 altın bileklik ve 4 altın kolye ele geçirildi.
SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER
Manavgat'a getirilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Manavgat 2'nci Sulh Ceza Hakimliğince 'hırsızlık' suçundan tutuklandı.
GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ
Diğer taraftan hırsızlık olayı güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde beyaz bir otomobille kuyumcuya gelen 2 şüphelinin iş yerine girdiği, birinin diğer müşterilerle ilgilenen satış görevlisine bir şeyler sorduğu, diğerinin ise vitrindeki bileziği aldığı görülüyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:29 Kaynak: DHA
Manavgat, Jandarma, Fethiye, Güncel
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