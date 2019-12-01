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Son Dakika Güncel Antalya-manavgat'ta evlerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Antalya-manavgat'ta evlerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Manavgat'ta evlerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandıAntalya'nın Manavgat ilçesi Beşkonak Mahallesi'nde çeşitli evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla jandarma tarafından yakalanan N.Ü. (18) tutuklandı.

Manavgat'ta evlerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Beşkonak Mahallesi'nde çeşitli evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla jandarma tarafından yakalanan N.Ü. (18) tutuklandı.

Manavgat'ın Beşkonak Mahallesi'nde oturan Mustafa Çalışkan, jandarma karakoluna giderek gece evine giren kimliği belirsiz kişi veya kişilerin bir miktar parasını çaldığını belirterek, şikayetçi oldu. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol güzergahındaki güvenlik kamerası kayıtlarından şüpheli N.Ü. olduğunu belirledi. Ekipler, kaçmaya hazırlanan N.Ü'yü yakaladı. Şüphelinin üst aramasında çaldığı para, 5 gram eroin ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.

N.Ü'nün son bir ay içerisinde Beşkonak Mahallesi'nde 4 eve girerek hırsızlık yaptığı belirlendi. Jandarmada işlemleri tamamlanan N.Ü. savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'hırsızlık' suçundan tutuklandı.

Antalya-manavgat'ta evlerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Jandarma, Beşkonak, Manavgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 09:53 Kaynak: DHA
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