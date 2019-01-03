Antalya Manavgat'ta İş Yeri Yangını
1 saat önce
Manavgat'ta iş yeri yangınıAntalya'nın Manavgat ilçesi sanayi sitesinde çıkan yangın itfaiyenin çabalarıyla güçlükle söndürüldü.
Manavgat
'ta iş yeri yangını Antalya
'nın Manavgat ilçesi sanayi sitesinde çıkan yangın itfaiyenin çabalarıyla güçlükle söndürüldü. Yangına müdahale sırasında şiddetini arttıran yağmur, itfaiye ekiplerine güç anlar yaşattı.
Manavgat Sanayi Sitesi'ndeki Gani Deniz'e ait iş makineleri tamir atölyesinde dün saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda Antalya Büyükşehir Belediyesi
itfaiye ekibi, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Atölyenin arka kısmında çıkan yangında iş yerini kaplayan duman itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. İtfaiye
ekiplerinin maske ve oksijen tüpleriyle müdahale ettiği yangın güçlükle söndürüldü. İçeride kimsenin olmadığı yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Çıkış nedeni itfaiyenin ayrıntılı çalışması sonucu belli olacak olan yangınla ilgili polis inceleme başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:33 Kaynak: DHA
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