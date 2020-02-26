Antalya manavgat'ta kaza: 1 yaralı - Son Dakika

Manavgat'ta kaza: 1 yaralı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde refüjdeki direğe çarpan otomobilin sürücüsü Harun Tur (46) yaralandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Ilıca Mahallesi Kumköy turizm yolunda meydana geldi. Harun Tur'un kullandığı 07 L 7160 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüjde bulunan elektrik aydınlatma direğine çarptı. Aydınlatma direğinin yıkıldığı kazada otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazadan hafif yaralarla kurtulan Harun Tur, sağlık ekipleri tarafından götürüldüğü Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazada yıkılan aydınlatma direği vatandaşlar tarafından yol kenarına alındı.