ANTALYA Manavgat'ta kaza; yol savaş alanına döndü - Son Dakika

Manavgat'ta kaza; yol savaş alanına döndü

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yağış dolayısıyla kayganlaşan yolda meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü Ayhan Aydın yaralandı. Kopan parçalar karayolunu savaş alanına çevirirken, otomobilin kopan tekerleği karşı şeritte seyreden hafif ticari aracın camını kırdı.

Kaza saat 13.00 sıralarında Manavgat- Alanya D-400 karayolu Çenger Mahallesi üzerinde meydana geldi. Manavgat'tan Alanya'ya giden Ayhan Aydın'ın kullandığı 06 BAF 639 plakalı otomobil, aşırı hız ve yağışlı hava nedeniyle yolun kaygan olması yüzünden sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak refüjde bulunan çelik bariyer ve aydınlatma direğini devirdikten sonra durdu. Otomobilin kopan sol ön tekerleği, karşı şeritte seyir halindeki Muammer Yora'nın kullandığı 07 LCK 98 plakalı hafif ticari aracın sağ arka camını kırdı. Kaza yapan otomobilin parçaları ve refüjden sökülen çelik teller, yolun karşı şeridini savaş alanına çevirdi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ayhan Aydın, çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Ayhan Aydın'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.