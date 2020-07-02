ANTALYA Manavgat'ta korkutan ev yangını - Son Dakika

Manavgat'ta korkutan ev yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı. Manavgat'ın Abdi İpekçi Caddesi'nde bir apartmanın 3'üncü katında, Türkan- Recep Öz çiftine ait dairede saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Dairenin plastik pencereleri alev alev yanarken, etrafa saçılan parçalar alt kattaki dairenin plastik penceresini de tutuşturdu. Daireden yükselen dumanı görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bina çevresinde araç ve vatandaşların yaklaşmaması için önlem aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, apartman sakinleri yanan dairede yaşlı ve hasta karı-koca bulunduğunu söyledi. Bu sırada olay yerine gelen ev sahibi Recep Öz, evde kimse olmadığını, kendileriyle birlikte kalan kayınvalide ve kayınpederinin eşiyle birlikte köyde olduğunu belirtti. Recep Öz, kendisinin evden kısa süre önce çıktığını, çalışır vaziyette herhangi bir elektrikli alet olmadığını anlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü. Apartmanı saran duman yüzünden itfaiye ekipleri dışında kimse uzun süre binaya giremedi. Yapılan incelemelerde dairenin oturma odasının eşyalarıyla birlikte tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Evin koridorunda alçıpenler dökülürken diğer odalar dumandan etkilendi. Apartmanın dış bölümünde ise bazı dairelerin sıvasının döküldüğü görüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.