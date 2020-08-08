ANTALYA Manavgat'ta korkutan yangın - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde boş arsada çıkan yangın çevresindeki yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

*- Yangının atılan bir sigara izmaritinin kuru otları tutuşturmasıyla başladığı belirlendi.

Manavgat'ın Ilıca Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Evlerin ve apartmanların yakınında boş otluk arsada çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevrede bulunanların haber vermesiyle olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangını söndürmek için Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü helikopteri havadan Manavgat Belediyesi su tankerleri de karadan destek verdi. Ekipler, yangının evlere sıçramaması için büyük çaba sarf etti. Yaklaşık 1 saatte söndürülen yangında bir miktar zeytin ağacıyla yaklaşık 8 dönüm alan zarar gördü.

Yangını gören vatandaşlar, alevin çıkmasının ardından yangının kısa sürede büyüdüğü ve evleri tehdit eder hale geldiğini söyledi. Yapılan ilk incelemede yangının, yoldan geçenlerin attığı sigara izmaritinin, kuru otları tutuşturmasıyla başladığı belirtildi.