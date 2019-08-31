Antalya-manavgat'ta kurtalan ekspres konseri

Manavgat'ta Kurtalan Ekspres konseri

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı ve Kurtalan Ekspres konseri düzenlendi.

Manavgat Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan fener alayına Belediye Başkanı Şükrü Sözen, CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar ve yüzlerce vatandaş katıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan fener alayında vatandaşlar, yapay şelale önünden Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) yürüdü. Yürüyüşte dev Türk bayrağı açıldı.

Fener alayının ardından AKM önünde müzik grubu Kurtalan Ekspres tarafından konser verildi. Bir saatten fazla süren konserde Kurtalan Ekspres, Barış Manço, Neşet Ertaş ve Cem Karaca gibi sanatçıların eserlerini seslendirdi.