ANTALYA Manavgat'ta orman yangını - Son Dakika

Manavgat'ta orman yangını

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 2 dönüm alan yandı.

Manavgat'a bağlı Selimli Mahallesi'nde dün saat 19.00 sıralarında orman yangını çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen yangına Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 40 personel ve 10 araçla müdahale edildi. Bölgede rüzgar da etkisini gösterirken, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu alevler daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü.