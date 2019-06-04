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ANTALYA Manavgat'ta oteller ve sahiller doldu

12 dakika önce

Manavgat'ta oteller ve sahiller dolduAntalya'nın Manavgat ilçesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla gelen yerli tatilcilerle birlikte yüzde 100 doluluğa ulaştı.

Manavgat'ta oteller ve sahiller doldu
Antalya'nın Manavgat ilçesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla gelen yerli tatilcilerle birlikte yüzde 100 doluluğa ulaştı.
Ramazan Bayramı'nda idari izinle birlikte tatil süresi 9 güne çıkarılınca, yerli tatilciler sahillere akın etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre 529 otelde, 183 bin 706 yatağın bulunduğu Manavgat'ta yerli ve yabancı turistlerle birlikte oteller, yüzde 100 doluluğa ulaştı.
Yerli ve yabancı tatilciler, bir yandan sahilde denize girerken, otellerde de animasyon ekipleri çeşitli şov ve gösterilerle turistlerin eğlenceli zaman geçirmesini sağladı. Denize giren tatilcilerin bir kısmı su sporları noktalarında paraşüt, muz gibi araçlara binerek zaman geçirdi.
ANTALYA Manavgat'ta oteller ve sahiller doldu
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 05:07 Kaynak: DHA
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