Antalya manavgat'ta uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Manavgat'ta uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, İstanbul'dan getirilerek piyasaya sürülmek istenen 610 gram metamfetamin, 3 bin 405 adet ecstasy ve 1 kilo 131 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, pazar günü uyuşturucu madde ticaretiyle kullanımını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar sırasında D-400 karayolunda bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan M.A.'nın üst aramasında paket halinde 1 gram skunk ele geçirildi. Otomobilde yapılan aramada, sağ ön kapı cebinde hassas terazi bulunması üzerine M.A. ile birlikte otomobilde bulunan A.S. ve Kırgızistan uyruklu E.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerden M.A.'nın evinde yapılan aramada 610 gram metamfetamin, 3 bin 405 adet ecstasy uyuşturucu hap ve 1 kilo 130 gram skunk, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 735 lira, 470 euro ve 92 dolar ele geçirildi. Şüphelilerden A.S. uyuşturucu maddeleri İstanbul'da bulunan M.İ.K.'dan alarak Manavgat'a getirdiğini ve piyasaya sürdüklerini itiraf etti. Narkotik ekiplerinin çalışmasında şüpheli M.İ.K.'nın Manavgat'ta bulunduğu tespit edildi. Polis tarafından düzenlenen operasyonla M.İ.K. da gözaltına alındı.

Otomobilde bulunan Kırgızistan uyruklu E.T. hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan adli işlem yapılarak, serbest bırakıldı. Şüpheliler M.A. ve A.S. sulh ceza hakimliği tarafından 'uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, M.İ.K. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.