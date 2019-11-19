Son Dakika Haberleri: Antalya manavgat'ta uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
Son Dakika Güncel Antalya manavgat'ta uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama - Son Dakika

Antalya manavgat'ta uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

6 saat önce

Manavgat'ta uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklamaAntalya'nın Manavgat ilçesinde, İstanbul'dan getirilerek piyasaya sürülmek istenen 610 gram metamfetamin, 3 bin 405 adet ecstasy ve 1 kilo 131 gram skunk ele geçirildi.

Manavgat'ta uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, İstanbul'dan getirilerek piyasaya sürülmek istenen 610 gram metamfetamin, 3 bin 405 adet ecstasy ve 1 kilo 131 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, pazar günü uyuşturucu madde ticaretiyle kullanımını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar sırasında D-400 karayolunda bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan M.A.'nın üst aramasında paket halinde 1 gram skunk ele geçirildi. Otomobilde yapılan aramada, sağ ön kapı cebinde hassas terazi bulunması üzerine M.A. ile birlikte otomobilde bulunan A.S. ve Kırgızistan uyruklu E.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerden M.A.'nın evinde yapılan aramada 610 gram metamfetamin, 3 bin 405 adet ecstasy uyuşturucu hap ve 1 kilo 130 gram skunk, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 735 lira, 470 euro ve 92 dolar ele geçirildi. Şüphelilerden A.S. uyuşturucu maddeleri İstanbul'da bulunan M.İ.K.'dan alarak Manavgat'a getirdiğini ve piyasaya sürdüklerini itiraf etti. Narkotik ekiplerinin çalışmasında şüpheli M.İ.K.'nın Manavgat'ta bulunduğu tespit edildi. Polis tarafından düzenlenen operasyonla M.İ.K. da gözaltına alındı.

Otomobilde bulunan Kırgızistan uyruklu E.T. hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan adli işlem yapılarak, serbest bırakıldı. Şüpheliler M.A. ve A.S. sulh ceza hakimliği tarafından 'uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, M.İ.K. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Antalya manavgat'ta uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

İstanbul, Manavgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yıldız Kenter'in cenazesi Kenter Tiyatrosu'na getirildi
Fenerbahçe'de Boateng hareketliliği! İstanbul'da kritik görüşme Usta tiyatrocu Yıldız Kenter son yolculuğuna uğurlandı İmamoğlu: İstanbullu üniversite öğrencilerine yıllık 3 bin 200 lira eğitim yardımı yapacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 20:22:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya manavgat'ta uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]