ANTALYA Manavgat'ta yakalanan suç makinesi tutuklandı - Son Dakika

Manavgat'ta yakalanan suç makinesi tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 21 suçtan aranan Mikail Ü., jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Çeşitli suçlardan aranan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen 'Maraşlı Mikail' lakabıyla tanınan Mikail Ü.'nün ilçede olduğu ihbarı üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Mikail Ü.'nün Sarılar Mahallesi'nde olduğunu tespit eden ekipler, 3 gün süren fiziki takip sonucunda şüphelinin saklandığı eve operasyon düzenledi. Mikail Ü., gözaltına alındı. Mikail Ü.'nün, çeşitli mahkemeler tarafından 21 suçtan arandığı tespit edildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan Mikail Ü., sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.