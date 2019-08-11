ANTALYA MANAVGAT'TA YANGINDA 4 EV, 4 SAMANLIK VE AHIR YANDI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen yangında 4 ev, 4 samanlık ve 1 ahır tamamen yandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen yangında 4 ev, 4 samanlık ve 1 ahır tamamen yandı.

Manavgat'ın Yeşilbağ Mahallesi Dumanlı mevkisinde sabah saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgede esen şiddetli poyrazın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın bölgedeki ev, samanlık ve ahırlara ulaştı. Mahalle halkının haber vermesiyle olay yerine konuşlu yangın söndürme helikopteri, Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Müdahalenin ardından söndürülen yangında 4 ev, 4 samanlık ve 1 ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Evlerin bahçelerinde bulunan meyve ağaçlarının da yandığı yangında, vatandaşların ve ahırda bulunan hayvanların zarar görmediği belirtildi.

Yapılan incelemede yangının, elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcımın yerdeki otları tutuşturmasından kaynaklandığı tespit edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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