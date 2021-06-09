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ANTALYA MANAVGAT'TA ZİNCİR MARKET ŞUBESİNDE YANGIN - Son Dakika

ANTALYA MANAVGAT'TA ZİNCİR MARKET ŞUBESİNDE YANGIN

09.06.2021 11:16

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir zincir markete ait bir şubede yangın çıktı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir zincir markete ait bir şubede yangın çıktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın maddi hasara neden oldu.

Side Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan bir zincir markete ait şubede saat 04.00 civarında yangın çıktı. İhbar ile olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürülerek, soğutma çalışması başlatıldı. Yangında market bölümü ve üst katta bulunan çalışma ofisleri zarar görürken, yangın mağazanın depo kısmına sıçramadan kontrol altına alındı.

Mağaza yetkilileri yangın sonrası hasar tespit çalışması yapılacağını belirtirken, can kaybının olmamasının en büyük sevinçleri olduğunu aktardı. Yangının kasa bölümdeki elektrik aksamında meydana gelen kısa devreden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

ANTALYA MANAVGAT'TA ZİNCİR MARKET ŞUBESİNDE YANGIN
ANTALYA MANAVGAT'TA ZİNCİR MARKET ŞUBESİNDE YANGIN
ANTALYA MANAVGAT'TA ZİNCİR MARKET ŞUBESİNDE YANGIN
ANTALYA MANAVGAT'TA ZİNCİR MARKET ŞUBESİNDE YANGIN

Manavgat, Antalya, Market, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA MANAVGAT'TA ZİNCİR MARKET ŞUBESİNDE YANGIN - Son Dakika


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