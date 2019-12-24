Antalya manavgat'taki suç örgütü operasyonunda 6 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya manavgat'taki suç örgütü operasyonunda 6 tutuklama - Son Dakika

Antalya manavgat'taki suç örgütü operasyonunda 6 tutuklama

6 saat önce

Manavgat'taki suç örgütü operasyonunda 6 tutuklamaAntalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, haksız çıkar sağlamak için örgüt oluşturdukları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında otel sahiplerinin de bulunduğu 8 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manavgat'taki suç örgütü operasyonunda 6 tutuklama

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, haksız çıkar sağlamak için örgüt oluşturdukları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında otel sahiplerinin de bulunduğu 8 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manavgat'ta haksız çıkar sağlamak amacıyla örgüt oluşturdukları ve birçok insanın yasadışı yollarla gayrimenkullerine el koydukları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan araştırma, teknik ve fiziki takip sonucunda aralarında otel sahiplerinin de bulunduğu E.B., K.B., A.B., V.B., A.R.Ö., A.A., V.E. ile M.A.'yı cuma günü sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlarda gözaltına aldı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında dün sabah Manavgat Adliyesi'ne getirildi. Kaçakçılık ve organize suçlar savcısı tarafından sorgusu yapılan şüpheliler, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Gece yarısına kadar hakime ifade veren şüphelilerden E.B., K.B., A.B., A.R.Ö., A.A. ile M.A. 'haksız kazanç elde etmek için suç örgütü kurmak', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'tefecilik' suçlarından tutuklanırken, V.B. ve V.E. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Antalya manavgat'taki suç örgütü operasyonunda 6 tutuklama

Jandarma, Manavgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suç örgütüne büyük darbe! Çete liderinin kim olduğunu öğrenenler duyduklarına inanamadı
Adalar'da ruam salgını sonrası otel rezervasyonları düştü QNB Finansbank, 27 şubesini birden kapatıyor Ekipler şok oldu: Horoz dövüşü için arena kurmuşlar

Son Dakika Haberleri
15:46 İbb önündeki fayton protestosu 6. gününde - Son Dakika
15:45 ÜMRANİYE'DE SİLAHLI MARKET SOYGUNU - Son Dakika
15:45 ESENYURT'TAKİ YANGINDA KUNDAKLAMA İDDİASI - Son Dakika
15:45 Osman Kavala'nın tahliye talebi reddedildi - Son Dakika
15:44 Akbank, Van'da 200 öğrenciyi sevindirdi - Son Dakika
15:35 Son dakika: Adalar Kaymakamlığı itlaf edilen atların sahiplerine suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
15:28 Ters yönde drift yapan sürücüye 15 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 15:50:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya manavgat'taki suç örgütü operasyonunda 6 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]