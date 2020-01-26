Antalya manavgat'tan deprem bölgesine yardım - Son Dakika

Manavgat'tan deprem bölgesine yardım

Manavgat Belediyesi, Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından 28 tonluk yardım malzemeleri olan tırı bölgeye gönderdi. Yardım tırında çocuklar ve büyükler için her tür kışlık giyecek, bebek bezi, maması, battaniye, ayakkabı, halı, kilim, kuru gıda ürünleri, peynir, yoğurt, zeytinyağı ve un yer aldı.

Manavgat Belediyesi, Elazığ'da deprem felaketini yaşayan vatandaşların yaralarını sarmak, onlara bir nebze de olsa destek olmak amacıyla, olay gecesinden itibaren yardım hazırlıklarına başladı. Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in talimatıyla harekete geçen Manavgat Belediyesi ekipleri, 28 tonluk yardım malzemelerini tırla bölgeye gönderdi. Yardım malzemeleri arasında çocuklar ve büyükler için her tür kışlık giyecek, bebek bezi, maması, battaniye, ayakkabı, halı, kilim, kuru gıda ürünleri, peynir, yoğurt, zeytinyağı ve un yer aldı. Deprem yardım tırının yüklenmesinde özel kalem müdürlüğü ve belediye başkan yardımcıları da görev aldı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, depremde yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, göçük altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşlara da yaşama azmi ve gücü diledi. Olay anından itibaren Manavgat Belediyesi'nin tüm imkanlarının seferber edildiğini dile getiren Başkan Sözen, Acılar paylaşıldıkça azalır. Deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya çalışmak bir insanlık, vatandaş görevidir. Biz de Elazığlı kardeşlerimize destek olmak için acil imkanlarımızla bir tır hazırladık, yola çıkardık. Yardımlarımız devam edecek. Pazartesi gününden itibaren Manavgat halkımızın da içerisinde yer alacağı bir kampanyayı daha başlatacağız. Acılar paylaşıldıkça azalır dedi.

Deprem tırının hazırlanmasında bilfiil çalışan Manavgat Belediyesi başkan yardımcılarından İsmail Hakkı Ödevoğlu, Belediyemiz olarak depremden zarar gören Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlarımızın acılarına bir nebzede yardımımız olması amacıyla ilk yardım tırımız yola çıkıyor. Onlara bir nebze faydamız olabilirse başkanımız ve belediyemiz adına çok mutlu olacağız diye konuştu.

Belediye başkan yardımcılarından Levent Ardıç da Manavgat Belediyesi olarak Elazığ ve Malatya'da depremden zarar gören insanlarına acılarını paylaştıklarını söyledi.